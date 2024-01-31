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عربي-دولي
التوتر يرتفع في البحر الأحمر.. صواريخ حوثية باتجاه مدمرة أميركية
Lebanon 24
31-01-2024
|
03:35
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أكد المتمردون اليمنيون، أنهم أطلقوا صواريخ بحرية عدة باتجاه مدمرة أميركية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي إسقاط صاروخ للحوثيين.
وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع أنه "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأميركية (يو إس إس غريفلي) في البحر الأحمر".
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وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت فجر الأربعاء أن الحوثيين أطلقوا الثلاثاء عند الساعة 11:30 مساءً بتوقيت صنعاء (8:30 ت غ)، "صاروخ كروز مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".
وأضافت أنه "تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".
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