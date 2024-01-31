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عربي-دولي
بوريل: آمل بتحديد من سيقود مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر
Lebanon 24
31-01-2024
|
03:54
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عبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله بأن يتم في وقت لاحق اليوم تحديد الدولة العضو التي يمكن أن تقود مهمة الاتحاد الأوروبي القادمة لحماية السفن في البحر الأحمر.
وأضاف أنه يمكن إطلاق هذه العملية قبل منتصف شباط.
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وقال قبل بدء اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي "علينا أن نقرر أي دولة ستتولى القيادة وأين سيكون المقر الرئيسي وما هي الأصول البحرية التي ستقدمها الدول الأعضاء"، مضيفا أنه يأمل في تحديد الجهة التي ستتولى القيادة اليوم.
وتابع بوريل "لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد الأمر.. آمل أن يتم إطلاق المهمة في 17 شباط".
وأضاف أن العملية ستسمى "أسبايرز".
المصدر: العربية
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