بايدن بلباس عسكري.. الذكاء الإصطناعي يرصد التحضيرات الأميركية للمعركة الكبرى مع إيران!

انتشرت صورة للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يرتدي الزي العسكري في غرفة العمليات، وسط التوترات في الشرق الأوسط وخاصة مع إيران، في أعقاب هجوم استهدف قاعدة في الأردن أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 35.

والصورة التي تم تداولها على نطاق واسع هي في الحقيقة صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويظهر فيها بايدن وهو يرتدي زيا عسكريا ويجلس على مكتب مع مستشارين في محاولة واضحة لإظهار أن الولايات المتحدة على وشك إعلان الحرب.

Why do you keep posting about Biden? Is your entire miserable life this binary? Haha — Tribute_ (@Tribuuute) January 30, 2024 Advertisement

وجاء في أحد المنشورات على X: "القائد العام يخطط للضربات المدمرة القادمة ضد أعداء أميركا العديدين".



وعلق مستخدم آخر على الصورة قائلا: "هذا لا يمكن أن يكون حقيقيا".

Take a photo of me in military uniform- Biden pic.twitter.com/4tLtMINvdf — S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 30, 2024



ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن بايدن كان لديه ستة أصابع في إحدى الصور. ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن بايدن كان لديه ستة أصابع في إحدى الصور.

وفي صورة أخرى كان سلك الهاتف يذوب في ساعد بايدن، بينما ظهر جسم مجهول على الطاولة.



وتوعد بايدن بالرد على هجوم بطائرة مسيرة الأحد عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة 34 آخرين كانوا متمركزين في شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حيث اتهم جماعات مدعومة من إيران بتنفيذه.(العربية)