Advertisement

عربي-دولي

بايدن بلباس عسكري.. الذكاء الإصطناعي يرصد التحضيرات الأميركية للمعركة الكبرى مع إيران!

Lebanon 24
31-01-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1158993-638422961419628089.jpeg
Doc-P-1158993-638422961419628089.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت صورة للرئيس الأميركي جو بايدن وهو يرتدي الزي العسكري في غرفة العمليات، وسط التوترات في الشرق الأوسط وخاصة مع إيران، في أعقاب هجوم استهدف قاعدة في الأردن أدى إلى مقتل 3 عسكريين وجرح 35.
 
والصورة التي تم تداولها على نطاق واسع هي في الحقيقة صورة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويظهر فيها بايدن وهو يرتدي زيا عسكريا ويجلس على مكتب مع مستشارين في محاولة واضحة لإظهار أن الولايات المتحدة على وشك إعلان الحرب.
 
Advertisement
 
وجاء في أحد المنشورات على X: "القائد العام يخطط للضربات المدمرة القادمة ضد أعداء أميركا العديدين".

وعلق مستخدم آخر على الصورة قائلا: "هذا لا يمكن أن يكون حقيقيا".
 


ولاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن بايدن كان لديه ستة أصابع في إحدى الصور.
 
وفي صورة أخرى كان سلك الهاتف يذوب في ساعد بايدن، بينما ظهر جسم مجهول على الطاولة.

وتوعد بايدن بالرد على هجوم بطائرة مسيرة الأحد عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة 34 آخرين كانوا متمركزين في شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، حيث اتهم جماعات مدعومة من إيران بتنفيذه.(العربية)

المصدر: العربية

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2024-01-31
05:09 | 2024-01-31
04:57 | 2024-01-31
04:54 | 2024-01-31
04:43 | 2024-01-31
04:35 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24