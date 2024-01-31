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عربي-دولي

مسؤول يتعرّض لهجوم استهدفه شخصيّاً.. وهذه حالته الصحيّة!

Lebanon 24
31-01-2024 | 05:44
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تعرّض المدعي العام في جزر المالديف حسين شميم، لإصابة اليوم الأربعاء بعد تعرّضه لهجوم استهدفه شخصيا في أحد شوارع مدينة ماليه، وفقاً لما أفادت به صحيفة Sun Online.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة، قوله إن "النتائج الأولية تشير إلى أنه تعرض لهجوم بسلاح أبيض"، مضيفا أن حالة النائب العام مستقرة في الوقت الراهن.
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وبحسب مصدر في النيابة العامة للصحيفة، فإن شميم تعرض للهجوم من قبل شخصين كانا على متن دراجة نارية.

وأثار الحادث ردود فعل قوية في جزر المالديف، فقد وصف رئيس البلاد السابق إبراهيم محمد صليح الهجوم على شميم بأنه "عمل عنف ذو دوافع سياسية"، ودعا الحكومة الحالية إلى تقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.

بدوره، اتهم الحزب الديمقراطي المالديفي- حزب المعارضة الرئيسي، الإدارة الحالية للرئيس محمد مويزو بالفشل في توفير الحماية الكافية للمسؤولين المكلفين بواجبات دستورية.

ونقلت الصحيفة عن الحزب قوله: "يشير الحزب أيضا إلى أنه تم قمع هجمات العنف بشكل ناجح في جزر المالديف في عهد الإدارة السابقة، ولكن ارتفع عدد هذه الجرائم منذ تولى الرئيس مويزو منصبه". (روسيا اليوم)
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