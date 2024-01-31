جرحى وسيارات احترقت... إنفجار شديد القوّة في بلدٍ عربيّ (صور)

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شهدت منطقة الطالبية في الجيزة جنوب مصر انفجارا شديدا في بناية سكنية، ما أسفر عن سقوط جرحى واحتراق سيارات.ووقع الانفجار داخل كاراج سيارات بداخله شقة تدار كمصنع لإنتاج الصابون.وتبيّن حدوث الانفجار نتيجة خلط واشتعال بعض المواد الكيمياوية لإنتاج مادة الصابون، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بحروق تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وتمكنت السلطات من القبض على مالك الشقة، فيما تم فرض طوق أمني حول موقع الحادث، وفصل الغاز والخدمات عن الموقع. (العربية)