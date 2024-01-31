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إقتصاد

هل تستغلّ أميركا وإسرائيل أزمة الدولار للضغط على هذا البلد؟

Lebanon 24
31-01-2024 | 07:12
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أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن ما يحدث في مصر في ما يتعلق بأزمة الدولار هو نوع من أنواع الضغط على البلاد، من أجل الموافقة على ترحيل الفلسطينيين إلى مصر.

وأشار خطاب إلى أن الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل تمارسان نوعا من أنواع الحصار الاقتصادي على مصر عبر منع الاستثمارات الأجنبية من أجل الموافقة على أي حلول.
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وأضاف أن مصر الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا يوجد على أراضيها قواعد أميركية، وتتخذ قرارها من تلقاء نفسها، رافضة التبعية لأحد. (روسيا اليوم)

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