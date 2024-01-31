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عربي-دولي

مجلة تكشف: بايدن يُواصل إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا عبر دولة على البحر المتوسط

Lebanon 24
31-01-2024 | 07:46
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قالت مجلة "فوربس"، إنه رغم إصرار الجمهوريين بالكونغرس على تجميد المساعدات لأوكرانيا للشهر الرابع، تقوم إدارة الرئيس جو بايدن بتزويد كييف بالأسلحة والذخيرة عبر اليونان.

ونقلت المجلة عن وسائل إعلام يونانية، أن الولايات المتحدة ستقوم بنقل الأسلحة القديمة الفائضة إلى اليونان بشرط أن تمنح أوكرانيا جزءا من الفائض لديها. (روسيا اليوم)
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