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معلومات جديدة عن صدام حسين... إليكم ما كشفه مسؤول بارز عنه

Lebanon 24
31-01-2024 | 07:58
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أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، أن الرئيس الراحل صدام حسين لم يقترب من "المال الحرام".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" لفت علاوي إلى أن "السلطات التي قامت بعد سقوط النظام أجرت تحقيقات ولم تعثر على عقار واحد باسم صدام حسين، بما في ذلك الطائرة التي كان يستخدمها في أسفاره"، مشيرا إلى أن "هم صدام كان السلطة لا المال، ولم يقترب من المال الحرام لأنه كان محافظا".
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وأكد أن "صدام قاد فريقا من المقاومة للاحتلال الأميركي"، مذكرا أنه "على رغم جروحه الشخصية نتيجة محاولة اغتياله على يدّ النظام، رفض زيارة صدام بعد اعتقاله كي لا يرى رئيس العراق في أيدي جنود الاحتلال، ولأن التقاليد لا تسمح بالشماتة. كما أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني رفض هو الآخر لأن الشماتة ليست من عاداتنا". (روسيا اليوم)
 
 
 
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