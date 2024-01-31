اهتزّت الأرض من قوّته.. انفجار في محطة للطاقة الحرارية في اليابان وهذا ما رصدته الكاميرات!

وقع انفجار في اليابان اليوم الأربعاء، في محطة الطاقة الحرارية بمحافظة آيتشي وسط البلاد، دون أن ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.





Reporting #Japan:



More footages of an explosion occurred on the territory of a thermal power plant in Japan https://t.co/Bwfh8FdQM0 pic.twitter.com/8t4KrcE9K4 — godfather (@Truthgodfather) January 31, 2024 Advertisement

وبحسب وسائل إعلام يابانية، فقد قد تلقى رجال الإطفاء مكالمة طوارئ في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث تم الإبلاغ عن انفجار وتصاعد دخان أسود في المحطة الواقعة في تاكيتويو التي تديرها شركة "جيرا"، وهي مشروع مشترك بين شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية وشركة "تشوبو" للطاقة الكهربائية.



ويبدو أن الانفجار بحسب ما رصدته الكاميرات، قد وقع داخل منشأة غلايات في الطابق الثالث عشر من المبنى، وفقا لإدارة الإطفاء المحلية. كما اشتعلت النيران في نظام ناقل يستخدم لنقل الوقود.