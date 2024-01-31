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عربي-دولي

اهتزّت الأرض من قوّته.. انفجار في محطة للطاقة الحرارية في اليابان وهذا ما رصدته الكاميرات!

Lebanon 24
31-01-2024 | 08:11
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وقع انفجار في اليابان اليوم الأربعاء، في محطة الطاقة الحرارية بمحافظة آيتشي وسط البلاد، دون أن ترد أي تقارير عن وقوع إصابات.

 
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وبحسب وسائل إعلام يابانية، فقد قد تلقى رجال الإطفاء مكالمة طوارئ في حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر، حيث تم الإبلاغ عن انفجار وتصاعد دخان أسود في المحطة الواقعة في تاكيتويو التي تديرها شركة "جيرا"، وهي مشروع مشترك بين شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية وشركة "تشوبو" للطاقة الكهربائية.

ويبدو أن الانفجار بحسب ما رصدته الكاميرات، قد وقع داخل منشأة غلايات في الطابق الثالث عشر من المبنى، وفقا لإدارة الإطفاء المحلية. كما اشتعلت النيران في نظام ناقل يستخدم لنقل الوقود.
 
 


وقالت شركة "جيرا" إن محطة الطاقة تستخدم الفحم والوقود الحيوي الخشبي ويبلغ الحد الأقصى لإنتاجها 1.07 ميلون كيلووات. وقد توقف مولد الكهرباء حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر بسبب الانفجار.

بدورها، أكدت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، أن الحادث لم يؤثر على إمدادات الكهرباء في منطقة خدمة المحطة.

وقال شاهد عيان كان يعمل في موقع بناء قريب: "لقد اهتزت الأرض كما لو كان البرق ضرب مكانا قريبا، وارتفع عمود من النار من أحد المباني، وتصاعد الدخان الأسود بسرعة". (روسيا اليوم)
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