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عربي-دولي

القوّات الأميركيّة تتأهب في بلدٍ عربيّ... ما السبب؟

Lebanon 24
31-01-2024 | 09:47
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أشارت وثائق حصل عليها موقع "إنترسبت" الإخباري الأميركي، إلى أن القوات الجوية الأميركية في العراق، تلقت أوامرا بالبقاء في حالة تأهب استعدادا لنشرها في حال القيام بعملية برية أميركية دعما لإسرائيل في غزة.
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وقال الموقع إن الوثائق لا تشير إلى أن التدخل العسكري البري الأميركي في الحرب يبدو وشيكا، ولكن يمكن اعتبارها أحدث إشارة على دعم أميركا لإسرائيل في أعقاب هجوم 7 تشرين الاول. (سكاي نيوز)
 
 
 
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