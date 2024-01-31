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عربي-دولي

"جسم خطير" قرب سفارة إسرائيل في ستوكهولم

Lebanon 24
31-01-2024 | 10:03
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قالت الشرطة السويدية، اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على شيء قد يكون خطيرا بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم ويجري التحقق منه.

وقال متحدث باسم الشرطة لـ"رويترز" إن موظفين في السفارة اتصلوا بالشرطة وأبلغوا السلطات بوجود شيء ما على الأرض بالخارج ربما يكون خطيرا. (سكاي نيوز)
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