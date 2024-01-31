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"أونروا" تدافع عن نفسها بـ"تحقيق مستقل" في اتهامات إسرائيل

Lebanon 24
31-01-2024 | 11:30
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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، إن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين في الوكالة بالضلوع في هجوم حماس على إسرائيل، أمر "مهم للغاية".

 

وقالت المتحدثة باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة لـ"فرانس برس" تمارا الرفاعي إنه "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نجري تحقيقا مستقلاً في هذه الأمور المحددة في الحالات الفردية التي لفتت إسرائيل انتباهنا إليها".

 

وأضافت: "لدينا 33 ألف موظف، جميعهم تقريبا يعملون بجد وملتزمون جدا، وعملوا في الوكالة لسنوات طويلة".

 

وأشارت الرفاعي إلى أن الأونروا تسلمت "ادعاءات من الحكومة الإسرائيلية بشأن 12 إسما في غزة، وكان علينا التحقق من هذه الأسماء في سجلاتنا التي تضم 13000 موظفا في غزة وتمكنا من مطابقة 8 من هذه الأسماء".

( سكاي نيوز)

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