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بوتين: جرائم كييف ضد المواطنين الروس لن تنسى

Lebanon 24
31-01-2024 | 12:35
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تنسى الجرائم التي يرتكبها نظام كييف ضد المواطنين الروس المسالمين.

 

وقال الرئيس الروسي في اجتماعه بالمندوبين إلى وسائل الإعلام الغربية: "انظروا إلى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام الغربية.. لا شيء يذكر عما يحدث بالفعل، والجميع ينسى ما يحدث من جرائم على الفور، كل شيء واضح، لكننا لن ننسى الجرائم التي يرتكبها نظام كييف ضد المواطنين الروس".

 

وأكد بوتين أنه من الضروري نقل خط المواجهة إلى مسافة تحمي سلامة المدن المسالمة من القصف، حيث تضمن المنطقة منزوعة السلاح في أوكرانيا سلامة المدن الحدودية.

 
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها قامت بتحييد نحو 895 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، كما تمكنت من تدمير نظام "IRIS-T" ألماني الصنع للصواريخ المضادة للطائرات.

( روسيا اليوم)

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