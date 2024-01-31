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عربي-دولي

وزيرا الخارجية السعودي والإيراني يبحثان العلاقات الثنائية وحرب غزة

Lebanon 24
31-01-2024 | 13:00
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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اليوم، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، هاتفيا التطورات الإقليمية والدولية والأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

 

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اليوم، اتصالا هاتفيا، من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

 
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وأضاف البيان: "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية".

( روسيا اليوم)

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