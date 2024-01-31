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عربي-دولي

جنوب إفريقيا: 5 دول أكدت انضمامها لـ"بريكس"

Lebanon 24
31-01-2024 | 14:20
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أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، الأربعاء، تأكيد انضمام 5 من أصل 6 دول تمت دعوتها إلى مجموعة بريكس، في القمة الأخيرة للتكتل المنعقد جنوب إفريقيا.

 

وردت تصريحات "باندور" في مؤتمر صحفي بالعاصمة جوهانسبرغ عبر الإنترنت، أشارت فيه إلى تأكيد بلدان مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الانضمام للتكتل.

 

بينما رفضت الأرجنتين الانضمام، والتي تولى رئاستها منذ كانون أول الماضي خافيير ميلي، والذي ينتمي للتيار اليميني المتشدد، ومؤيد للمعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة.

 

وتلقت الدول الخمس الدعوات إلى جانب الأرجنتين في قمة عقدت في آب بالعاصمة جوهانسبرج للانضمام إلى التكتل الذي تضم البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا.

 

وزادت "باندور": "تلقينا إشارة من السلطات الأرجنتينية، حول عدم المضي قدما في طلب الانضمام الذي تقدمت به الإدارة السابقة لتصبح عضوا كامل العضوية في بريكس.. نحن نقبل قرارها".

 

وفي 24 أب، وافقت مجموعة "بريكس" على دعوة 6 دول لعضويتها، في خطوة توسع هي الأولى منذ عام 2010، ومن شأنها أن تدفع التكتل إلى مرحلة جديدة من الحصة الاقتصادية العالمية، على أن يبدأ الانضمام اعتبارا من مطلع 2024.

 

وعام 2006 جرى تأسيس تكتل "بريكس"، وعقد أول اجتماعاته في 2009، وتعتبر المجموعة نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية متمثلة في مجموعة الدول السبع الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة.

( الأناضول)

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