واشنطن تتّهم مواطنين صينيين بتهريب إلكترونيات أميركية إلى إيران

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم، أن سلطات البلاد وجهت اتهامات إلى أربعة مواطنين صينيين في جرائم تتعلق بتهريب مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ إلى إيران.

وقال مساعد وزير العدل بقسم الأمن القومي ماثيو أولسن في بيان: "على مدى أكثر من عشر سنوات، نعتقد أن المتهمين أعدوا مخططا لتهريب أجزاء مصنعة في الولايات المتحدة إلى (الحرس الثوري الإيراني) والوكالة الإيرانية المتهمة بتطوير صواريخ باليستية وطائرات مسيرة".

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وفي سياق آخر ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن طهران وجهت تحذيرا إلى واشنطن من أنه في حال هاجمت الأخيرة أراضيها بشكل مباشر، فإن طهران ستلحق الضرر بالأصول الأميركية في الشرق الأوسط، وسوف ينجر الجانبان إلى صراع مباشر.

ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تنتظر فيه إيران في حالة تأهب قصوى لترى كيف سيرد الرئيس الأمريكي جو بايدن على مقتل ثلاثة جنود أميركيين بهجوم بطائرة مسيرة شرق الأردن قرب الحدود مع سوريا، متهما "جماعات مدعومة من إيران" بتنفيذه، ومتوعدا بالرد.

(روسيا اليوم)بريطانيا