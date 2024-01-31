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عربي-دولي

واشنطن: عقوبات على شركات مملوكة لطرفي المعارك بالسودان

Lebanon 24
31-01-2024 | 15:00
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فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 3 كيانات تابعة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدعوى "تقويضها السلام والأمن والاستقرار" في السودان.

 

جاء ذلك في بيان للخارجية الأميركية على لسان متحدثها ماثيو ميللر.

 

وورد في البيان: "تدرج الولايات المتحدة اليوم،  ثلاث كيانات سودانية ساعدت في تمويل وتأمين العتاد للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

 

وأوضح البيان أن تلك الكيانات السودانية هي "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التابعة للقوات المسلحة السودانية و"شركة الفاخر" و"بنك الخليج" التابعتين لقوات الدعم السريع.

 

وقالت الخارجية الأميركية إن تلك الكيانات "قوضت السلام والأمن والاستقرار في السودان". 

 

وأوضح بيان الخارجية الأمريكية أن "شركة زادنا تعد أحد المكونات الرئيسية للإمبراطورية التجارية للقوات المسلحة السودانية والتي تستخدمها لغسيل التمويلات".

 

وقالت الخارجية الأمريكية إن "الفاخر، شركة قابضة لأعمال تصدير الذهب التابعة لقوات الدعم السريع، وتساعد في توليد ملايين الدولارات للمجهود الحربي للقوات".

 

ووفق البيان، "لعبت شركة بنك الخليج المحدودة دورا مركزيا في تمويل عمليات قوات الدعم السريع".

 

وقالت الخارجية الأميركية إنه "وبدلاً من الالتزام بتعهداتهم والتزاماتهم بحماية المدنيين وتنفيذ وقف إطلاق النار، واصلت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تأجيج الصراع وارتكاب الفظائع وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية".

( الأناضول)
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