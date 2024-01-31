بعد ساعات من استهداف مدمّرة أميركية في البحر الأحمر.. تسجيل حدث أمني جديد وهذه تفاصيله

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أعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين في بيان، مساء يوم الأربعاء، أنها استهدفت سفينة تجارية أميركية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل.وقالت إن "القوات البحرية نفذت العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة التجارية الأميركية "كول"، وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة "أصابتها بشكل مباشر".واضافت: "هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية اليمنية للمدمرةِ الأميركية "يو إس إس غريفلي" بعدة صواريخَ بحرية في البحر الأحمر، مؤكدة أن الإصابة كانت مباشرة ودقيقة.هذا وأكدت في بيانها أنها "مستمرة في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك بمنع الملاحة الإسرائيليةِ أو المتجهةِ إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرينِ الأحمر والعربي حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء للشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة".كما جدد التأكيد على "أن كل السفن الأميركيةِ والبريطانية في البحرينِ الأحمر والعربي هي أهداف مشروعة للقوات المسلحةِ اليمنية طالما استمر العدوان الأميركي البريطاني على اليمن".