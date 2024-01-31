وزير الخارجية البريطاني: هجمات الحوثيين تهدد اليمنيين

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأربعاء، من أن استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، يهدد بتدهور الوضع الإنساني في اليمن.

جاء ذلك في تدوينة لكاميرون، عبر منصة "إكس"، عقب مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي.

وقال كاميرون، إن "استمرار هجمات الحوثيين (في البحر الأحمر وخليج عدن)، يهدد بتدهور الوضع الإنساني المدمر في اليمن".

وأضاف أن "الطرق البحرية لتوصيل المواد الغذائية والمساعدات الحيوية تتعرض للتهديد".

وأشار كاميرون، إلى أنه "تحدث مع العليمي، حول عمل المملكة المتحدة لوقف الهجمات (الحوثية)، والتزامها بدعم الشعب اليمني"، دون تفاصيل.

(الأناضول)