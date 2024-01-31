10
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
1
o
النبطية
0
o
زحلة
1
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
0
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن
Lebanon 24
31-01-2024
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصاب صاروخ أطلق من اليمن سفينة تجارية قبالة سواحل البلد، وفق ما أفادت شركة أمبري للأمن البحري فجر الخميس.
وقالت أمبري: "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار على متنها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحوثيون في اليمن يقولون إنهم استهدفوا سفينة تجارية أميركية
Lebanon 24
الحوثيون في اليمن يقولون إنهم استهدفوا سفينة تجارية أميركية
01/02/2024 02:55:26
01/02/2024 02:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة أمنية بحرية: إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن
Lebanon 24
شركة أمنية بحرية: إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن
01/02/2024 02:55:26
01/02/2024 02:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تعرّض سفينة تجارية لاستهداف بصاروخ قرب سواحل مدينة عدن اليمنية
Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تعرّض سفينة تجارية لاستهداف بصاروخ قرب سواحل مدينة عدن اليمنية
01/02/2024 02:55:26
01/02/2024 02:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
صاروخ يصيب سفينة تجارية بريطانيا قبالة السواحل اليمنية
Lebanon 24
صاروخ يصيب سفينة تجارية بريطانيا قبالة السواحل اليمنية
01/02/2024 02:55:26
01/02/2024 02:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اليمن
سفينة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من أغنى أغنياء لبنان.. بعد إصابته بمرض خطير إسكندر صفا "يلقي آخر أسلحته"
Lebanon 24
من أغنى أغنياء لبنان.. بعد إصابته بمرض خطير إسكندر صفا "يلقي آخر أسلحته"
06:30 | 2024-01-31
31/01/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله
04:15 | 2024-01-31
31/01/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن بشار الأسد و "حزب الله".. تفاصيل مثيرة جداً قد لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
مفاجأة عن بشار الأسد و "حزب الله".. تفاصيل مثيرة جداً قد لا يعرفها كثيرون
12:00 | 2024-01-31
31/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً في أميركا... إليكم هذا الفيديو الذي يُوثّق ما جرى
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً في أميركا... إليكم هذا الفيديو الذي يُوثّق ما جرى
05:09 | 2024-01-31
31/01/2024 05:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن البنزين... هذا ما سيحصل خلال اليومين المقبلين
Lebanon 24
خبر مهمّ عن البنزين... هذا ما سيحصل خلال اليومين المقبلين
07:30 | 2024-01-31
31/01/2024 07:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:27 | 2024-01-31
مباحثات أميركية بريطانية محورها هجمات الحوثيين
18:58 | 2024-01-31
ليفربول يسحق تشيلسي برباعية
18:30 | 2024-01-31
تقرير خطير من الأمم المتحدة يرصد الوضع المأساوي في غزة
16:40 | 2024-01-31
الكنيست سيصوت لعزل نائب لدعمه قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
16:20 | 2024-01-31
وزير الخارجية البريطاني: هجمات الحوثيين تهدد اليمنيين
16:00 | 2024-01-31
بـ4 وحدات.. هكذا تقاتل "حماس" الجيش الإسرائيلي براً وبحراً وجواً وإلكترونياً!
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
01/02/2024 02:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
01/02/2024 02:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
01/02/2024 02:55:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24