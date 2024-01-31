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عربي-دولي

إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن

Lebanon 24
31-01-2024 | 18:00
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أصاب صاروخ أطلق من اليمن سفينة تجارية قبالة سواحل البلد، وفق ما أفادت شركة أمبري للأمن البحري فجر الخميس.
وقالت أمبري: "ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية"، مضيفة أن "السفينة أبلغت عن انفجار على متنها.
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