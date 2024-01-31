10
o
بيروت
10
o
طرابلس
10
o
صور
10
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
1
o
النبطية
0
o
زحلة
1
o
بعلبك
10
o
بشري
10
o
بيت الدين
0
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقرير خطير من الأمم المتحدة يرصد الوضع المأساوي في غزة
Lebanon 24
31-01-2024
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
دمّرت الحرب الإسرائيلية على حماس قرابة نصف المباني في قطاع غزة وحولت الجيب الفلسطيني إلى مكان "غير صالح للعيش"، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء.
وتشير تقديرات الوكالة الأممية إلى أنه حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ15 الماضية وهو 0.4 في المئة، فإن الأمر سيستغرق سبعة عقود حتى يعود الجيب الفلسطيني إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في العام 2022.
Advertisement
وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير بأن "مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل قطاع غزة غير صالح للعيش".
وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه بحلول نهاية تشرين الثاني، دُمّر أو تضرّر 37379 مبنى أي ما يعادل 18 في المئة من إجمالي المباني في قطاع غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من أغنى أغنياء لبنان.. بعد إصابته بمرض خطير إسكندر صفا "يلقي آخر أسلحته"
Lebanon 24
من أغنى أغنياء لبنان.. بعد إصابته بمرض خطير إسكندر صفا "يلقي آخر أسلحته"
06:30 | 2024-01-31
31/01/2024 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
حدثٌ مريب في محيط بيروت حصل ليلاً.. هذه تفاصيله
04:15 | 2024-01-31
31/01/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن بشار الأسد و "حزب الله".. تفاصيل مثيرة جداً قد لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
مفاجأة عن بشار الأسد و "حزب الله".. تفاصيل مثيرة جداً قد لا يعرفها كثيرون
12:00 | 2024-01-31
31/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً في أميركا... إليكم هذا الفيديو الذي يُوثّق ما جرى
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً في أميركا... إليكم هذا الفيديو الذي يُوثّق ما جرى
05:09 | 2024-01-31
31/01/2024 05:09:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن البنزين... هذا ما سيحصل خلال اليومين المقبلين
Lebanon 24
خبر مهمّ عن البنزين... هذا ما سيحصل خلال اليومين المقبلين
07:30 | 2024-01-31
31/01/2024 07:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:27 | 2024-01-31
مباحثات أميركية بريطانية محورها هجمات الحوثيين
18:58 | 2024-01-31
ليفربول يسحق تشيلسي برباعية
18:00 | 2024-01-31
إصابة سفينة تجارية بصاروخ قبالة سواحل اليمن
16:40 | 2024-01-31
الكنيست سيصوت لعزل نائب لدعمه قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
16:20 | 2024-01-31
وزير الخارجية البريطاني: هجمات الحوثيين تهدد اليمنيين
16:00 | 2024-01-31
بـ4 وحدات.. هكذا تقاتل "حماس" الجيش الإسرائيلي براً وبحراً وجواً وإلكترونياً!
فيديو
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
01/02/2024 02:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
01/02/2024 02:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
01/02/2024 02:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24