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عربي-دولي

مباحثات أميركية بريطانية محورها هجمات الحوثيين

Lebanon 24
31-01-2024 | 19:27
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أجرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الأربعاء محادثات مع نظيره البريطاني غرانت شابس في مقر البنتاغون تناولت التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت واشنطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر في بيان إنهما "ناقشا قضايا من بينها الهجمات المتصاعدة التي تشنها الميليشيات المتحالفة مع إيران على القوات الأميركية في الشرق الأوسط وهجمات الحوثيين غير القانونية على الشحن الدولي في البحر الأحمر"، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية لغزة ودعم أوكرانيا.
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وأضاف رايدر: "شكر الوزير أوستن الوزير شابس على دعم المملكة المتحدة الثابت وقيادتها في جهود التحالف لدرء المزيد من العدوان الحوثي، مع الدفاع عن السفن البحرية والتجارية الدولية التي تمارس الحقوق والحريات الملاحية"، في إشارة إلى الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون".
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