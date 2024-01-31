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بايدن يعيّن جون بوديستا مبعوثاً للمناخ

Lebanon 24
31-01-2024 | 20:00
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عيّن الرئيس جو بايدن أمس الأربعاء السياسي المخضرم جون بوديستا مبعوثا أميركيا للمناخ خلفا لجون كيري، وتولي الإدارة الديموقراطية أهمية بالغة لهذه القضية.
واضطلع بوديستا (75 عاما) بأدوار هامة ولكن خلف الكواليس في ثلاث إدارات ديمقراطية، وهو يشرف على تنفيذ مشروع بايدن التشريعي المسمى قانون الحد من التضخم والذي خصص مليارات الدولارات للاستثمار الأخضر.
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وقال كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس إن "بوديستا رجل دولة أميركي، ومدافع شرس عن العمل الجريء في مجال المناخ، وقيادي يعرف العالم بلا شك أنه يحظى بثقة رئيس الولايات المتحدة ويتحدث باسمه".
وأوضح زينتس أن "بوديستا سيساعد على مواصلة مواجهة خطورة اللحظة عندما يخلف كيري الذي ساعد في التوسط في اتفاق في قمة المناخ "كوب 28" في دبي يدعو لأول مرة إلى تحول عالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري".
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