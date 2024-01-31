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عربي-دولي
التوتر يتصاعد في البحر الأحمر.. الجيش الأميركي يسقط صاروخا ومسيرات إيرانية في خليج عدن
Lebanon 24
31-01-2024
|
23:06
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن تابع للحوثيين، وطائرات مسيرة إيرانية في خليج عدن.
وقال الجيش الأميركي إن سفينة حربية أميركية أسقطت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن إضافة إلى ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية الأربعاء.
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وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان "أطلق مسلحون حوثيون مدعومون من إيران صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه خليج عدن. وتمكنت (يو أس أس كارني) من إسقاطه بنجاح"، في إشارة إلى المدمرة الأميركية.
وأضافت "سنتكوم" أنه بعد أقل من ساعة "أسقطت (يو أس أس كارني) ثلاث طائرات مسيّرة إيرانية على مقربة منها"، دون تحديد ما إذا كانت مسلحة أم للمراقبة فقط.
وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في بيان مساء الأربعاء، أنها استهدفت سفينة تجارية أميركية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل بصواريخ بحرية أصابتها بشكل مباشر.
وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، إن الحوثيين استهدفوا في "عملية نوعية" السفينة التجارية الأميركية "كوي".
وأكد المتحدث أن العملية العسكرية تأتي بعد ساعات من استهداف المدمرة الأميركية "يو إس إس غريفلي".
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