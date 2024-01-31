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عربي-دولي

تصريحاته أثارت الجدل.. سياسي رفيع عن وزيرة: "عجوز وليست جميلة"!

Lebanon 24
31-01-2024 | 23:34
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أثار رئيس وزراء اليابان السابق تارو آسو الجدل بتصريحات عن وزيرة الخارجية، معلقاً على مظهرها وسنها، خلال خطاب أدلى به مؤخراً.

فيما يبدو أنها كانت إشادة بوزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، وصفها آسو، الأحد الماضي، بأنها "امرأة عجوز".
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وأضاف آسو، وهو أيضاً نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مؤتمر ببلدة آشيا بمقاطعة فوكوكا: "لن أصفها بالجميلة لكنها بالتأكيد تستطيع الحديث بثقة، ويمكنها التحدث بالإنكليزية".

وفي مؤتمر صحافي اعتيادي، تجاهلت كاميكاوا التصريحات المثيرة للجدل بشأنها. وقالت: "أفهم أن هناك مجموعة مختلفة من الأصوات والآراء لكنني ممتنة لها جميعاً". (العربية)


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