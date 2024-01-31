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"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ميناء حيفا بالمسيرات

Lebanon 24
31-01-2024 | 23:57
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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الخميس استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيرة.
وجاء في بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية فـي العراق اليوم الخميس، بواسطة الطيران المسيّر، ميناء حيفا في أراضينا المحتلة في فلسطين".
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وأضاف أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرارها في دك معاقل الأعداء".
وصرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الولايات المتحدة تعتبر تنظيم "المقاومة الإسلامية في العراق"، و"كتائب حزب الله"، مسؤولة عن الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن، والذي أدى إلى مقتل 3 أميركيين.

وتبنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤولية الهجوم على قاعدة أميركية على الحدود الأردنية ما أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة آخرين. (RT)
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