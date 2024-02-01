رولكس وهدايا وأرض بمبلغ خيالي.. إليكم ورطة عمران خان!

يواجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته حكمًا يقضي بحبسهما 14 عامًا، في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة، في مسلسل من الاتهامات شهدته باكستان خلال الفترة الماضية.

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جاء ذلك بعد يوم من الحكم على خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية في الثامن من شباط/فبراير، لم يسمح له بالترشح فيها.



لكن ما هي التهم الموجهة إليه من قبل المحكمة؟



كان عمران خان متّهماً بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقاً بأسعار مرتفعة، ومن بين الهدايا التي تلقاها وعددها الإجمالي حوالي 108 هدايا، بما في ذلك العطور والمجوهرات الماسية وأطقم العشاء وأزرار الأكمام القيّمة.



وزُعم أن الهدايا تشمل أيضاً سبع ساعات، ستة منها من نوع رولكس. وأغلى فئة منها كانت Master Graff بقيمة 85 مليون روبية أي نحو 300 ألف دولار.



ويحتم القانون على رئيس الوزراء الإعلان عن كل الهدايا التي يتلقاها ولا يحق له بالاحتفاظ سوى بهدايا تكون قيمتها أدنى من مبلغ معين، أو يمكنه شراؤها بثمن محدد رسميا.

في موازاة ذلك صدر حكم يوم الثلاثاء بسجنه عشر سنوات لكشفه مضمون برقية دبلوماسية من سفير باكستان لدى الولايات المتحدة اعتبرها خان دليلا على مؤامرة أميركية ضده مدعومة من العسكريين في باكستان. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذه التأكيدات.

كذلك، تم القبض على خان سابقاً لمدة أربعة أيام في أيار من العام الماضي بتهمة تلقيه هو وزوجته أرضاً كرشوة من خلال صندوق القادر، وهو صندوق خيري أنشأته بشرى واتو، زوجة خان الثالثة، إذ تصل قيمتها إلى 7 مليارات روبية (25 مليون دولار).



إلى ذلك وُجه الاتهام إلى خان بموجب قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني فيما يتعلق بالعنف ضد الجيش الذي اندلع بعد اعتقاله لفترة وجيزة فيما يتعلق بقضية القادر في 9 أيار.



من جانبه علق سلمان سافدار محامي خان على ما جرى واصفاً ما حدث بأنه "يوم قبيح للغاية. إنه يوم حزين"، حيث أشار إلى أضرار لحقت بالنظام القضائي.



وأشار إلى الطريقة التي أنهى بها القاضي المحاكمة على مدى اليومين الماضيين، موضحاً أنه منع المحامين من الدخول وسط إجراءات سرية في قاعة اجتماعات السجن بينما كان المتهمون ومحاموهم ينتظرون استئناف الجلسة التي استمرت بعد منتصف الليل، مشبهاً ما حدث من مشاهد بالكوميديا السوداء.(العربية)