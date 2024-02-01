Advertisement

عربي-دولي

بعد عدد قياسي من الحوادث.. السلطات الأميركية تحذر من خطورة توجيه أشعة الليزر نحو الطائرات

Lebanon 24
01-02-2024 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1159330-638423684450256879.jpg
Doc-P-1159330-638423684450256879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أنه تم توجيه أشعة الليزر نحو الطائرات أكثر من 13 ألف مرة في عام 2023، محذرة من خطورة ذلك على سلامة الطيارين.
 
وحثت السلطات الأميركية جميع المواطنين، على التوقف عن توجيه أشعة الليزر نحو الطائرات، بعد عدد قياسي من الحوادث من هذا النوع أبلغ عنها الطيارون في عام 2023.
Advertisement
وأوضحت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أنها "سجلت 13000 حادث من هذا النوع في عام 2023، بزيادة قدرها 41% مقارنة بالعام السابق، وهو رقم قياسي حتى الآن".
وقال مدير إدارة الطيران الفدرالية مايكل ويتاكر: "يمكن لليزر أن يفقد الطيار بصره مؤقتا أو يسبب إصابة خطيرة في العين، وتأخذ إدارة الطيران الفدرالية هذا التهديد على محمل الجد".
وأضاف: "يواجه الجناة غرامات من إدارة الطيران الفدرالية تصل إلى أكثر من 30 ألف دولار في حوادث متعددة، بالإضافة إلى عقوبات جنائية محتملة".
وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن معظم الحوادث تحدث ليلا، أثناء الإقلاع والهبوط، فيما يتم تشجيع الطيارين على الإبلاغ عن هذا النوع من الحوادث.


وكشفت أن "الولايات المتحدة سجلت 313 إصابة في العين لدى الطيارين منذ أن بدأت إدارة الطيران الفدرالية في الاحتفاظ بإحصائيات حول هذا الموضوع في عام 2010".

يذكر أن أشعة الليزر يمكن أن تؤدي إلى العمى المؤقت وإلى أضرار بالغة بالعين حيث قد ينتج عنها احتراق الشبكية وإصابتها بأضرار بليغة. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:41 | 2024-02-01
03:37 | 2024-02-01
03:33 | 2024-02-01
03:30 | 2024-02-01
03:21 | 2024-02-01
03:20 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24