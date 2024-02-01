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عربي-دولي
التوترات بين زيلينسكي وقائد الجيش تثير القلق.. شائعات حول إقالة قريبة
Lebanon 24
01-02-2024
|
00:50
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عادت شائعة إقالة الرئيس فولدومير زيلينسكي لقائد الجيش "المحبوب" فاليري زالوزني إلى الواجهة، لا سيما بعد أسابيع من التكهنات المتزايدة حول التوترات بين الرجلين، إذ سرت شائعات عن اجتماع عقد في مكتب الرئيس الأوكراني يوم الاثنين الماضي، حيث أبلغ زالوزني بإقالته، إلا أن المتحدث الرئاسي سيرهي نيكيفوروف نفى في تصريحات صحفية تلك الشائعات مؤكدا أنها غير صحيحة.
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ونشرت وزارة الدفاع الاوكرانية رسالة مقتضبة على قنوات التواصل الاجتماعي جاء فيها: "أيها الصحفيون الأعزاء، .. هذا غير صحيح"، في إشارة إلى إقالة قائد الجيش. لكن رغم كل ذلك، أكد مصدران مطلعان أنه من المتوقع صدور مرسوم رئاسي بحلول نهاية الأسبوع الحالي حول استبدال قائد الجيش حسب سي أن أن.
كما كشف أحد المصدرين أن زيلينسكي أبلغ القائد المرموق خلال لقاء مصغر حضره أيضًا وزير الدفاع رستم عمروف، أنه "اتخذ قرارًا بإقالته"، عارضاً عليه تولي منصب آخر. إلا أن زالوزني رفض العرض على ما يبدو.
أما بالنسبة للبديل المطروح، في حال لم يتراجع زيلينسكي عن قرار الإقالة، فكشف قائد عسكري أوكراني أن هناك اسمين محتملين، أحدهما الرئيس الحالي لمديرية الاستخبارات، كيريلو بودانوف، البالغ من العمر 38 عامًا والمعروف بعلاقته القوية مع زيلينسكي، إلا أن بودانوف الذي يُنظر إليه على أنه يمثل جيلًا جديدًا من القادة العسكريين في البلاد، رفض الاجابة حول ما إذا كان من المقرر أن يصبح القائد الأعلى الجديد للجيش.
أما الاسم الثاني، والذي يعتبر على ما يبدو المرشح الأوفر حظاً فهو أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية حالياً.(العربية)
المصدر:
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