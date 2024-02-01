وزير خارجية قطر يرفض "الاكاذيب" الاسرائيلية... ويعلق على تصريحات نتنياهو

شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن بلاده تدعم الشعب الفلسطيني وليس أي فصيل سياسي، رافضا ما وصفه بـ"الأكاذيب" الإسرائيلية حول مزاعم تمويل الدوحة لحماس.





وقال بن عبد الرحمن في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة (NPR) الأميركية: "قطر تدعم السلام وتدعم عيش الشعب الفلسطيني بكرامة. نحن لا ندعم حماس أو أي فصيل سياسي هناك".

Advertisement

وأوضح أن "دعم قطر للفلسطينيين 55 بالمئة منه ذهب للضفة الغربية، و45 بالمئة ذهب لقطاع غزة"، وأن "الدعم ذهب مباشرة للشعب، وليس لأي فصيل سياسي هناك".

وفي وقت سابق هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطر، وقال: "أعتقد أننا يجب أن نطالب قطر التي تستضيف حماس وقادتها وتمولهم بالإفراج عن بقية رهائننا. أعتقد أن العالم بأسره يتابع الدور القطري".

وفي تصريحات أخرى، اتهم نتنياهو قطر بأنها دولة "مثيرة للمشكلات".

ولدى سؤال بن عبد الرحمن عن رده على تلك التصريحات، قال: "لن أكلف نفسي عناء الرد على التصريحات غير المسؤولة".

وأضاف: "ادعاء تمويلنا لحماس مرفوض رفضا قاطعا، وهذا واضح جيدا من الطريقة التي ندعم بها شعب غزة. كل ذلك يحصل تحت مراقبة حكومته ومراقبة حكومات دول أخرى"، وأكد أن ذلك يتم في إطار "عملية شفافة ومشروعة".

وتابع: "أؤكد أن كل أولئك الذين يعرفون ويتابعون تلك العملية يعرفون أن ادعاءاتهم الإسرائيليين ما هي إلا أكاذيب ويحاولون تضليل الرأي العام". (RT)