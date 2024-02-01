دعوة إيرانية للسعودية لزيارة طهران: يجب تعميق التعاون

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دعا وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان"، نظيره السعودي "فيصل بن فرحان" لزيارة طهران.جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى مساء الاربعاء بين وزيري الخارجية الايراني والسعودي، حيث استعرضا بعض القضايا الثنائية، وارضيات التعاون المشترك، بالاضافة الى قضايا اقليمية مثل التطورات بغزة ومنطقة البحر الاحمر.كما تطرق الجانبان في هذا الاتصال الى موضوع استئناف الرحلات الجوية لنقل المعتمرين الايرانيين، وزيارة وفد فني سعودي بهذا الخصوص؛ مع تاكيد وزير خارجية السعودية على التسريع في وتيرة الاجراءات لبدء رحلات العمرة للمواطنين الايرانيين.وأعرب الوزيران في مباحثاتهما الهاتفية، عن رضاهما لسير التعامل الثنائي، ونوها الى ضرورة توسيع وتعميق التعاون بين طهران والرياض بشتى المجالات التي تهم البلدين.(وكالة فارس)