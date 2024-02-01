118 يومًا من حرب غزة.. العدو يعاود اقتحام المستشفيات وعدد الشهداء يلامس 27 ألفا

Advertisement

يتواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة، لليوم 118 على التوالي، عبر شن غارات عنيفة على كافة مناطقه، فضلا عن القصف المدفعي العنيف، الذي يستهدف الفلسطينيين الباحثين عن موقع آمن للاحتماء فيه.ومع استمرار العدوان، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات آليات الاحتلال، اقتحمت للمرة الثالثة فجر اليوم ساحات مستشفى الامل وتمركزت فيها وقامت بإطلاق النار بشكل كثيف في محيط المستشفى وعلى مبانيها قبل ان تنسحب لاحقا.وتعامل المستشفى يوم أمس مع 12 شهيدا من بينهم موظف و متطوع في الجمعية بالإضافة الى 6 اصابات.وأدى اطلاق الاحتلال النار على المستشفى ومبانيها الى اختراق الرصاص لخمس مركبات من بينهم ثلاث مركبات اسعاف، في ظل حصار خانق يفرضه كذلك على مجمع ناصر الطبي.وتخوض المقاومة الفلسطينية، اشتباكات عنيفة، في كافة أنحاء قطاع غزة، على الرغم من مزاعم الاحتلال، بسيطرته على بعض المناطق بالكامل، وهو ما كشفه فيديو لكتائب القسام، في حي تل الهوا بمدينة غزة، حين تعرضت آلياته للتدمير بعد محاولتها التقدم مجددا في المنطقة.