مساومة على مساعدات أوكرانيا.. جلسة للإتحاد الأوروبي ستضعه بمواجهة مع المجر

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يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لمواجهة مع المجر اليوم الخميس حيث يجتمعون في قمة خاصة لاتخاذ قرار بشأن المساعدات الاقتصادية التي يقدمها التكتل لأوكرانيا.وعلى المحك 50 مليار يورو (54 مليار دولار) من المساعدات المالية لأوكرانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة حتى عام 2027، وهي حزمة مساعدات اعترض عليها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في كانون الأول.وربط أوربان مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي بصرف أموال الاتحاد الأوروبي لبلاده، التي تم تجميدها بسبب مزاعم الفساد وإساءة استخدام السلطة.وتأتي مساومات الاتحاد الأوروبي المطولة في وقت سيئ بالنسبة لأوكرانيا، مع تراجع الدعم الغربي الحاسم.وتتشابك المساعدات الجديدة من الولايات المتحدة في الكونغرس وفشل مخطط الاتحاد الأوروبي لإرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا في غضون عام في تحقيق أهداف التسليم.وقال أوربان إن تمويل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا يجب أن تتم الموافقة عليه على أساس سنوي، وليس لمدة أربع سنوات، وهو ما وصفه بأنه أمر "مناهض للديمقراطية".وترفض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا ، ولا تريد أن تمنح المجر فرصا مستقبلية لحجب المساعدات الأوكرانية و"ابتزاز" دول الاتحاد الأوروبي.وكانت الأجواء التي سبقت القمة مشحونة، خاصة بعد تسريب تحليل مسؤول في الاتحاد الأوروبي لنقاط الضعف الاقتصادية في المجر.(القدس العربي)