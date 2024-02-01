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عربي-دولي

في المناطق الحدودية... روسيا تتصدى لـ"هجوم المسيرات" الأوكراني

Lebanon 24
01-02-2024 | 02:43
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية ليلًا وصباحًا فوق مناطق روسية حدودية مع أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان: "الليلة تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة على مواقع في الأراضي الروسية".
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وأضافت: "اعترضت الدفاعات الجوية مسيّرات فوق أراضي منطقة بيلغورود (4 مسيّرات) وكورسك (مسيّرة واحدة) ودمّرتها".
وقرابة الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، دُمّرت 4 مسيّرات أوكرانية أخرى فوق منطقة بيلغورود ومسيّرتان فوق منطقة فورونيج، بحسب المصدر نفسه.
وتواجه أوكرانيا كل ليلة تقريبًا هجمات جوية تتضمن أحيانا عشرات الصواريخ والمسيرات تستهدف بصورة خاصة المدن.


وترد القوات الأوكرانية منذ عدة أشهر على الضربات الروسية بشن هجمات بالمسيّرات والصواريخ على روسيا موقعة قتلى بين المدنيين.
وتستهدف هذه الهجمات بصورة خاصة منطقة بيلغورود الروسية الحدودية.
في 30 ديسمبر، تعرضت بيلغورود لهجوم أوكراني أسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 100.
وجاء هذا الهجوم الذي يعدّ الأعنف على الأراضي الروسية منذ بدء الحرب عام 2022، رداً على قصف روسي مكثف طال مدناً أوكرانية. (RT)
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