في بث مباشر على الهواء.. زوكربيرغ يعتذر لأهالي ضحايا "فيسبوك" (فيديو)

اعتذر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" التي تملك "فيسبوك"، و"إنستغرام"، أمس الأربعاء، في جلسة أمام مجلس الشيوخ الأميركي تم بثها على الهواء مباشرة، للعائلات عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.



ومع بدء الجلسة، قامت لجنة الاستماع بتشغيل مقطع فيديو تحدث فيه الأطفال عن تعرضهم للتنمر على منصات التواصل الاجتماعي.



كما تواجد في الجلسة عدد كبير من المدافعين عن سلامة الأطفال والناجين والعائلات الذين حملوا صورا لضحايا تعرضوا لأضرار بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.



بدوره، أبدى زوكربيرغ تعاطفه مع الناجين وأحبائهم الذين حضروا الجلسة، مؤكدًا أن شركته المسؤولة عن "فيسبوك وإنستغرام" ستعمل على منع حدوث المزيد الأضرار.



وسأل السيناتور الجمهوري جوش هاولي هاولي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" قائلاً له "هل ترغب الآن في الاعتذار للضحايا الذين تضرروا من منتجك؟"، مشيرا إلى أنه تم بث الجلسة على الهواء مباشرة.

WATCH: Meta CEO Mark Zuckerberg stands up and publicly apologizes to parents at hearing over child safety on social media platforms saying, "I'm sorry for everything that you've all gone through." pic.twitter.com/MBOmamXdHB — MSNBC (@MSNBC) January 31, 2024 Advertisement

"أنا آسف"

بدوره، وقف زوكربيرغ، واستدار، وخاطب العائلات قائلا "أنا آسف على كل ما مررتم به جميعا. لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي عانت منها عائلاتكم، ولهذا السبب نستثمر كثيرا، وسنواصل بذل الجهود على مستوى الصناعة للتأكد من عدم تعرض أحد للأشياء التي عانت منها عائلاتكم".



وانتقد هاولي بقوة زوكربيرغ، وقال له في جلسة جدال عاصفة "منتجك يقتل الناس".



بيئات رقمية تستغل الأطفال

جاء ذلك، بعدما استدعى مجلس الشيوخ الرؤساء التنفيذيين لخمس منصات للتواصل الاجتماعي لمناقشة "شركات التكنولوجيا الكبرى وأزمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت".



وإلى جانب زوكربيرغ، حضر الجلسة جيسون سيترون من Discord، وشو زي تشو من TikTok، وإيفان سبيغال من Snap Chat، وليندا ياكارينو من منصة X.



واتهم المجلس المنصات بإنشاء بيئات رقمية تستغل الأطفال، بينما لا تفعل ما يكفي لمنع إساءة الاستخدام المحتملة. (العربية)



