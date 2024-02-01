حملة دعم لرفع الحصار عن غزة

أطلق عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن عالمية لتشجيع أحرار ونشطاء العالم للسفر إلى رفح والاعتصام هناك والمساهمة بكسر الحصار عن غزة، بالتزامن مع وصول أعضاء من البرلمان الفرنسي إلى رفح المصرية في الثالث من الشهر الجاري، وعزم رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو ترؤس وفد يضم رؤساء حكومات ووزراء سابقين من عدة دول، للتوجه إلى غزة عبر معبر رفح لوقف العدوان.

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