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عربي-دولي

حملة دعم لرفع الحصار عن غزة

Lebanon 24
01-02-2024 | 01:40
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أطلق عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن عالمية لتشجيع أحرار ونشطاء العالم للسفر إلى رفح والاعتصام هناك والمساهمة بكسر الحصار عن غزة، بالتزامن مع وصول أعضاء من البرلمان الفرنسي إلى رفح المصرية في الثالث من الشهر الجاري، وعزم رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو ترؤس وفد يضم رؤساء حكومات ووزراء سابقين من عدة دول، للتوجه إلى غزة عبر معبر رفح لوقف العدوان.
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