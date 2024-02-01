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قرار أميركي جديد: حظر دخول أعضاء "حماس" للبلاد

Lebanon 24
01-02-2024 | 03:13
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صوَّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 422 صوتا على مشروع قانون يحرِم المنتمين لحركة حماس من مزايا قانون الهجرة الأميركي، بينما صوّتت ضده النائبتان الديمقراطيتان: كوري بوش، ورشيدة طليب.

ويمنع القانون دخول أي عضو ينتمي لحماس، أو شارك في هجمات السابع من تشرين الأول الماضي، من دخول الولايات المتحدة.
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كما يحظر منح المنتمين للحركة أي إعفاء من الترحيل بموجب قانون الهجرة الأميركي.

ويشمل القانون  أعضاء الجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني، والأجانب الذين يؤيدون نشاطاتهم.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة فرضت 3 جولات من العقوبات على حماس منذ إطلاق معركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول الماضي، كان آخرها قرار الخزانة الأميركية في تشرين الثاني الماضي فرض عقوبات على قادة بارزين في الحركة، بينهم: القيادي محمود الزهار.(جريدة القدس)
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