Advertisement

نشر موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" تقريرًا تحدث فيه عن المقابلة التي جمعت مرشحة الحزب اليميني في ألمانيا أليسا فايدل مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، التي ذكرت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان خطوة معقولة تمامًا.وقالت فايدل إن "حزب البديل من أجل ألمانيا يصر على إجراء استفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي على نهج خروج بريطانيا. وفي حال وصوله إلى السلطة فإنه سيعتبر خروج بريطانيا من الكتلة خيارا صائبا تماما".وبحسب فايدل فإن ما فعلته بريطانيا نموذج لكيفية اتخاذ قرارات ذات سيادة. ومع ذلك، وحتى الآن لا يزيد عن كونه مجرد خطة ثانية يمكن اللجوء إليها في حالة عدم تمكن الاتحاد الأوروبي من الإصلاح والقضاء على "نقص الديمقراطية"، بما في ذلك من خلال الحد من صلاحيات "الجهاز التنفيذي غير المنتخب" الذي تمثله المفوضية الأوروبية.وأضافت فايدل: "لكن إذا كان الإصلاح مستحيلًا وفي حال لم نتمكن من استعادة سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فسيتعيّن علينا ترك الخيار للشعب كما فعلت المملكة المتحدة وعقد استفتاء حول خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي".ووفقًا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن هذه الفكرة غير مطروحة وتنتهك المحظورات غير المعلنة في ألمانيا المتعلقة بمناقشة مثل هذه السيناريوهات. وعلى الرغم من أن الأحزاب الرئيسية الممثلة في البوندستاغ موالية لأوروبا إلا أن فايدل تستطيع بسهولة إصدار تصريحات جريئة على خلفية الزيادة الكبيرة في الدعم لحزبها بعد حصولها - وفقًا لآخر استطلاعات الرأي - على 22 بالمئة من مجموع الأصوات. وبذلك يتفوّق حزبها على الأحزاب الثلاثة المدرجة في الائتلاف الحالي الذي يتزعمه أولاف شولتز، الذي تراجعت شعبيته في الآونة الأخيرة.وفي الحقيقة أنه يعد خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي أمرًا مستحيلا تحت أي ظرف من الظروف لعدة أسباب من بينها تأسيسها جنبا إلى جنب مع فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الجماعة الاقتصادية الأوروبية. ودون مشاركة كل من هاتين القوتين أو حتى إحداهما باعتبارهما المانحين الرئيسيّين لميزانية عموم أوروبا، يستحيل تخيل الاتحاد الأوروبي.‌‌في الوقت نفسه تزايد الاستياء على الساحة السياسية الألمانية إزاء التعسف المفرط الذي تمارسه بروكسل، وبعد الفشل في عهد شولتز، الذي افتقر إلى الإرادة وانغمس وراء أهواء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على حساب مصالح الألمان أنفسهم، فإنه لا يستطيع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي تقديم المساعدة المنهكة.(عربي 21)