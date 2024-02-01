Advertisement

خاص

تقرير لـ"The Telegraph" يكشف: الغرب وقع في فخ بوتين

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

|
Lebanon 24
01-02-2024 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1159409-638423804068156789.jpeg
Doc-P-1159409-638423804068156789.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كالينينغراد في قلب أوروبا هذا الأسبوع شكلت استفزازاً واضحاً للغاية. على الرغم من أن هذه الزيارة لا تشكل تهديدًا مباشرًا لحلف شمال الأطلسي، إلا أنها يجب أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لأولئك الذين ينظرون إلى الأزمة التي تتكشف في القارة ويعتقدون أن الأمر برمته هو أمر عادي، مع تعثر روسيا الآن في أوكرانيا ووصول الحرب إلى طريق مسدود. في حين أن كالينينغراد تعتبر رسميًا جزءًا من الأراضي الروسية، إلا أن موقعها الجغرافي يقع عند "نقطة اشتعال" في القارة، محصورة بين العديد من أعضاء الناتو. إذا اندلعت حرب مع حلف شمال الأطلسي، سواء عن طريق الصدفة أو عن قصد، فإنها ستحدث في هذا الموقع".
Advertisement
وبحسب الصحيفة، "حقيقة أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف كان يفكر في القول بأن هذه الزيارة لم تكن استفزازًا تؤكد أن هذا هو ما كانت عليه بالضبط. في الواقع، لا بد أن التوقيت كان متعمدا، حيث تجري في المنطقة مناورة "المدافع الشجاع" الضخمة التي يجريها حلف شمال الأطلسي، وهي الأكبر منذ سنوات عديدة، والتي تضم 90 ألف جندي. كما بعثت الزيارة أيضًا رسالة واضحة قبل الانتخابات الصورية في غضون أسابيع قليلة: أنا لا أخشى السفر، على الرغم من أوامر الاعتقال التي فرضتها عليّ القوى الغربية، ولن أنسى الشعوب الناطقة بالروسية أينما كانت".
وتابعت الصحيفة، "مع ذلك، ربما كان الدور الأكثر أهمية الذي لعبته هذه الزيارة، وغيرها من الأعمال الاستفزازية العديدة التي قام بها بوتين في الأسابيع الأخيرة، يتلخص في نصب فخ للغرب، وهو الفخ الذي يواجه الغرب خطراً حقيقياً بالوقوع فيه. وتتلخص استراتيجيته الرئيسية في إعطاء حلف شمال الأطلسي العديد من المشاكل لصرف جهود الدول الغربية الرئيسية عن دعم أوكرانيا. وكلما زاد ذعر الدول الأوروبية، كلما زاد ميلها إلى التحول إلى الداخل للدفاع عن نفسها بدلاً من إعطاء أسلحة حيوية لكييف، وبالتالي اعطاء بوتين فسحة حاسمة لإعادة التسلح والاستعداد لهجوم آخر على الأمة الديمقراطية في وقت لاحق من العام".
وأضافت الصحيفة، "في حين يتعين على الدول الغربية أن تتوقع من بوتين المزيد من الاستفزاز، فإن ذلك لا ينبغي أن يصرف هذه الدول عن تركيزها الأساسي: هزيمة قواته على الأرض في أوكرانيا. لأن الحقيقة هي أنه إذا قامت هذه الدول بتحويل الأسلحة والذخائر بعيداً عن كييف، فإنها في الواقع تجعل الصراع المستقبلي أكثر احتمالاً، إن لم يكن مع روسيا، فمع الدول الأخرى التي ستستفيد من عالم يسمح فيه للدول بالاستيلاء على الأراضي بالقوة. إن روسيا في حالة حرب شاملة، والاقتصاد والصناعة بأكملها مكرسة للمجهود الحربي، ولا تستطيع بعض الدول الأوروبية ودول حلف شمال الأطلسي حتى أن تنفق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. يعرف الكرملين أن مستودعات الذخيرة في الغرب في حالة خطرة، ويبدو أن معظم السياسيين لا يعتقدون أن حالة جيش الدول الأوروبية ستؤثر على فرص إعادة انتخابهم هذا العام. لكن بصراحة تامة، إذا أخطأنا في فهم هذا الأمر، فإن كل شيء آخر يزعجنا اليوم قد يصبح غير ذي صلة على الإطلاق غدًا".
وبحسب الصحيفة، "لا ينبغي على الدول الغربية أن ترتكب خطأ بوتين، إنما عليها أن تبدأ الاستعدادات الآن في ضوء الإشارات العدوانية الصادرة عن موسكو وإيران، فهذه الدول تواجه خطر منح بوتين السيطرة من خلال عدم زيادة حجم قواتها التقليدية والتخطيط لأسوأ السيناريوهات".
وختمت الصحيفة، "باختصار، لا بد من إقناع بوتين بأن الغرب مستعد لخوض هذه المعركة، ولكن أفضل طريقة للقيام بذلك ليست بالذعر، بل بالاستثمار في القدرات العسكرية الطويلة الأمد، وعلى المدى الأقصر والأكثر إلحاحا، إعطاء أوكرانيا كل ما تحتاجه لتحقيق النصر".
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:38 | 2024-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة Rana Karaa

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:25 | 2024-02-01
08:12 | 2024-02-01
08:00 | 2024-02-01
07:41 | 2024-02-01
07:20 | 2024-02-01
07:11 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24