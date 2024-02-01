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عربي-دولي
خوفًا من حماس.. اقتراح قيود مؤقتة على دخول المساعدات إلى غزة
Lebanon 24
01-02-2024
|
03:41
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ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عضو مجلس الوزراء الحربي بيني غانتس والمراقب غادي آيزنكوت اقترحا "فرض قيود مؤقتة على دخول المساعدات إلى غزة حتى لا يخضع توزيعها لسيطرة "حماس".
وحسب القناة فإن الوزيرين يعتبران أن "الحد من دخول المساعدات لفترة قصيرة من الوقت يمكن أن يخلق ضغوطا على هيئة بديلة لتتولى مسؤولية توزيع المساعدات بين المدنيين في القطاع، مما يساعد في تشكيل الظروف في غزة في اليوم التالي للحرب".
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كما أنهما يعتقدان أن "الحد من المساعدات الإنسانية لغزة يمكن أن يزيد الضغط من أجل عودة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى "حماس".
وقال التقرير إن غانتس وآيزنكوت: "أثارا الأمر خلال مداولات غير محددة في الأيام الأخيرة"، وحصلا على تقييم يفيد بأن "حماس تختطف أكثر من نصف شاحنات المساعدات التي تدخل غزة"، وقدر رئيس الشاباك رونين بار الرقم بما يصل إلى 60%".
وورد أن "بار ناقش سبل منع "حماس" من الاستيلاء على الشاحنات خلال اجتماعات عقدت في القاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع".(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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