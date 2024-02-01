Advertisement

عربي-دولي

قلّص انتشار كبار ضباطه في سوريا.. "الحرس الثوري" سيُدير عملياته عن بُعد بمساعدة حزب الله

Lebanon 24
01-02-2024 | 04:01
A-
A+
Doc-P-1159424-638423826696546897.png
Doc-P-1159424-638423826696546897.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر الحرس الثوري الإيراني سحب عدد من كبار مسؤوليه ومستشاريه من سوريا.

فقد كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الحرس الثوري قلص بالفعل انتشار كبار ضباطه على الأراضي السورية بعد موجة الضربات الإسرائيلية المؤلمة التي تلقاها مؤخراً.
Advertisement

وأشارت المصادر إلى ان الحرس الثوري سيدير العمليات في سوريا عن بعد بمساعدة حزب الله.

تفادي الحرب
كما أوضحت أن تلك الخطوة أتت جزئيًا بسبب سعي إيران لتفادي الانجرار مباشرة في الصراع المحتدم بالشرق الأوسط منذ تفجر الحرب في غزة، حسب ما نقلت وكالة رويترز.





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:53 | 2024-02-01
05:30 | 2024-02-01
05:28 | 2024-02-01
04:59 | 2024-02-01
04:53 | 2024-02-01
04:42 | 2024-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24