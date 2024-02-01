قلّص انتشار كبار ضباطه في سوريا.. "الحرس الثوري" سيُدير عملياته عن بُعد بمساعدة حزب الله

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قرر الحرس الثوري الإيراني سحب عدد من كبار مسؤوليه ومستشاريه من سوريا.فقد كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الحرس الثوري قلص بالفعل انتشار كبار ضباطه على الأراضي السورية بعد موجة الضربات الإسرائيلية المؤلمة التي تلقاها مؤخراً.وأشارت المصادر إلى ان الحرس الثوري سيدير العمليات في سوريا عن بعد بمساعدة حزب الله.تفادي الحربكما أوضحت أن تلك الخطوة أتت جزئيًا بسبب سعي إيران لتفادي الانجرار مباشرة في الصراع المحتدم بالشرق الأوسط منذ تفجر الحرب في غزة، حسب ما نقلت وكالة رويترز.