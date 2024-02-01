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عربي-دولي
قلقٌ ينتاب الحزب الديمقراطي.. شعبية بايدن تتراجع!
Lebanon 24
01-02-2024
|
04:53
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أظهر استطلاع أجرته "رويترز-إبسوس"، أن شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن انخفضت في كانون الثاني، بالوقت الذي يشعر فيه الأميركيون بالقلق تجاه الاقتصاد والهجرة ويكثف الرئيس الديمقراطي حملته لإعادة انتخابه.
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وقال 38 بالمئة فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون أداء بايدن كرئيس، انخفاضا من 40 بالمئة سجلها في كانون الأول.
وظل معدل تأييده العام أقل من 50 بالمئة منذ آب 2021، مما أثار قلق الديمقراطيين في ظل احتمال خوضه سباقا لإعادة انتخابه مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب في تشرين الثاني المقبل.
وبحسب استطلاع منفصل أجرته “رويترز-إبسوس” في وقت سابق من هذا الشهر، يتقدم ترامب بست نقاط مئوية في هذه السباق.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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