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عربي-دولي
إيران تعلن بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية
Lebanon 24
01-02-2024
|
06:22
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أعلنت السلطات الإيرانية بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية في مدينة سيريك جنوب البلاد بقدرة إنتاج 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
وأشارت التقارير إلى أن المحطة ستشمل 4 وحدات بقدرة إنتاجية 1250 لكل منها وسيتم تشغيلها بعد 5 سنوات بفاصل زمني لا يتجاوز 6 أشهر.
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ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة بناء المحطة 20 مليار دولار.
وتجري حاليا المفاوضات مع دول العالم بما في ذلك الصين وروسيا، فضلا عن الاستعانة بخبراء محليين لبنائها.
المصدر: روسيا اليوم
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