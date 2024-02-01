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عربي-دولي

إيران تعلن بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية

Lebanon 24
01-02-2024 | 06:22
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أعلنت السلطات الإيرانية بدء بناء أكبر محطة للطاقة النووية في مدينة سيريك جنوب البلاد بقدرة إنتاج 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء.

وأشارت التقارير إلى أن المحطة ستشمل 4 وحدات بقدرة إنتاجية 1250 لكل منها وسيتم تشغيلها بعد 5 سنوات بفاصل زمني لا يتجاوز 6 أشهر.
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ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة بناء المحطة 20 مليار دولار.

وتجري حاليا المفاوضات مع دول العالم بما في ذلك الصين وروسيا، فضلا عن الاستعانة بخبراء محليين لبنائها.
المصدر: روسيا اليوم
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