تأجيل الاجتماع المرتقب بين نتنياهو ولابيد.. ما السبب؟





وذكرت المصادر أن الاجتماع تأجل "بسبب انشغال رئيس الوزراء".

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وكان من المفترض أن يلتقي نتنياهو بلابيد في مكتب رئيس الحكومة في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، الخميس.



هذا الاجتماع كان متفقا عليه منذ فترة ضمن اللقاءات الدورية بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة لإطلاع الأخير على آخر المستجدات الأمنية. أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، الخميس، بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ زعيم المعارضة يائير لابيد بتأجيل الاجتماع، الذي كان متوقعا بينهما اليوم.وذكرت المصادر أن الاجتماع تأجل "بسبب انشغال رئيس الوزراء".وكان من المفترض أن يلتقي نتنياهو بلابيد في مكتب رئيس الحكومة في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، الخميس.هذا الاجتماع كان متفقا عليه منذ فترة ضمن اللقاءات الدورية بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة لإطلاع الأخير على آخر المستجدات الأمنية.

لكن لقاء اليوم كان يوصف بـ"المهم"، خاصة بعد التسريبات والتلميحات إلى إمكانية انضمام لابيد إلى الحكومة لضمان الموافقة على أية صفقة تبادل مع حماس، قد يعارضها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. (سكاي نيوز عربية)