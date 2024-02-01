انفجار قبالة الحديدة وقع على مسافة من سفينة تجارية.. هل طاقمها بخير؟

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تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقريرا اليوم الخميس عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة باليمن، وقالت إن الانفجار وقع على مسافة بعيدة عن ميمنة سفينة تجارية غربي الحديدة، مبينة أن الطاقم والسفينة بخير، الا أنها نصحت السفن بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاطات مثيرة للريبة.أتى هذا التطور، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق اليوم، عن إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم باليمن صوب خليج عدن، فضلاً عن 3 طائرات مسيرة إيرانية الصنع.وأوضحت في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة إكس، الخميس، أن المدمرة كارني أسقطت الصاروخ الباليستي إلى جانب الطائرات المسيرة الثلاث في محيط تمركزها مساء أمس الأربعاء.أتى ذلك، بعدما أفاد مسؤول أميركي في وقت متأخر أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة قصفت ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة في اليمن كانت معدة للإطلاق.كما جاء بعد أن أعلن الحوثيون أمس، أنهم نفذوا عملية استهدفت "سفينة تجارية أميركية" في خليج عدن بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة البحرية الأميركية جريفلي. (العربية)