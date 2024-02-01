لماذا علّق "حزب الله" العراقي هجماته ضد القوات الأميركية؟

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وأكدت واشنطن أن كتائب حزب الله العراقية، المتحالفة مع إيران، كانت متورطة في هجوم بطائرة مسيّرة على الحدود الأردنية السورية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العشرات.



وأعلنت كتائب حزب الله، يوم الثلاثاء، أنها قررت إيقاف كل الهجمات على القوات الأميركية، مشيرة إلى عدم رغبتها في إحراج الحكومة العراقية.



وقال محللون إن هذا الإعلان المفاجئ يشير إلى رغبة إيران والجماعات العراقية ذات النفوذ في تجنب تصعيد إقليمي يتصل بالعدوان على غزة، ويأتي بعد سلسلة من الهجمات التي شنها الفصيل على القوات الأميركية منذ تشرين الأول الماضي. ذكر موقع "عربي 21" أن أربعة مصادر مطلعة ذكرت أن فصيلا عراقيا نفذ عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية منذ تشرين الأول، اضطر الآن للإعلان عن وقف هجماته بعد ضغوط متزايدة من إيران وأحزاب عراقية مشاركة في الحكومة.وأكدت واشنطن أن كتائب حزب الله العراقية، المتحالفة مع إيران، كانت متورطة في هجوم بطائرة مسيّرة على الحدود الأردنية السورية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين وإصابة العشرات.وأعلنت كتائب حزب الله، يوم الثلاثاء، أنها قررت إيقاف كل الهجمات على القوات الأميركية، مشيرة إلى عدم رغبتها في إحراج الحكومة العراقية.وقال محللون إن هذا الإعلان المفاجئ يشير إلى رغبة إيران والجماعات العراقية ذات النفوذ في تجنب تصعيد إقليمي يتصل بالعدوان على غزة، ويأتي بعد سلسلة من الهجمات التي شنها الفصيل على القوات الأميركية منذ تشرين الأول الماضي.

وأشاروا إلى أن الحكومة العراقية وأحزابها تشعر بقلق بشأن تحول العراق إلى ساحة صراع إقليمي وهي تمتلك دوافع داخلية لتجنب المخاطر في الوقت الحالي.

وأكدت المصادر الأربعة، التي تضم سياسيا شيعيا ومسؤولا عراقيا وشخصا اجتمع مع فصائل مسلحة، أن مقتل جنود أمريكيين على الحدود الأردنية، الذي يعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة، كان خطوة قد تجاوزت الخطوط الحمر، وفقا لـ"رويترز".



وقالت المصادر إن طهران، خشية من رد فعل أميركي قوي وواسع النطاق، أعلنت علنا أنها غير متورطة وبعثت برسائل غير معلنة إلى كتائب حزب الله للتوقف عن الهجمات، وكانت قد ساعدت فصائل شيعية عراقية مشاركة في الحكومة في التوسط لإنهاء الهجمات.



وفي تقديرهم للوضع، قال سياسي شيعي إن هذا الإعلان المفاجئ جاء نتيجة للضغوط الداخلية ورغبة إيران في تجنب التصعيد.

وأضاف مصدر آخر أنه كان "جهدا جماعيا حقيقيا بمشاركة الجيران"، مشيراً إلى أن فصائل عراقية أخرى التزمت أيضا بوقف الهجمات، ولكن قد تستأنفها في حال حدوث رد فعل أمريكي قوي في الأيام المقبلة.