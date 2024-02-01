لأول مرة.. آليات إسرائيلية تنسحب من محاور شمال غربي غزة بشكل كامل

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أكد شهود عيان لمراسل "سكاي نيوز عربية" في قطاع غزة، الخميس، انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي لأول مرة منذ بدء توغلها البري من محاور الشمال الغربي في مدينة غزة بشكل كامل.وقال الشهود إن الانسحاب حدث تحديدا في مناطق الكرامة والمخابرات والشيخ رضوان والسودانية والتوام والعامودي.ويرجح مراقبون أن يكون هذا الانسحاب في إطار محاولات الجيش الإسرائيلي لإعادة انتشار قواته تكتيكيا على الحدود الشمالية للقطاع.