11
o
بيروت
13
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
13
o
بشري
11
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إعلان حال الطوارئ.. مدينة برشلونة ومحيطها في دائرة الخطر وهذا ما يجري!
Lebanon 24
01-02-2024
|
07:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا حال الطوارئ الناجمة عن الجفاف اليوم في برشلونة ومحيطها، ما يعني أن المنطقة ستخضع حاليا لقيود أكثر تشددا على المياه بعد ثلاث سنوات شهدت تساقطا ضئيلا للأمطار، كما اوردت "فرانس برس".
Advertisement
كما أعلن رئيس حكومة إقليم كاتالونيا بيري أراغونيس الخطوة، بعدما تراجع منسوب المياه في خزانات المنطقة المطلة على المتوسط إلى ما دون 16 في المئة من قدرتها الاستيعابية، وهي العتبة التي حددتها السلطات لتطبيق سلسلة جديدة من إجراءات توفير المياه التي ستؤثر على ستة ملايين نسمة.
وفي منتصف شهر كانون الأول الماضي، لوّح مجلس كتالونيا العام بحظر الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية، بما فيها ملعب لويس كومبانيس مونتجويك ومركز التدريبات "سيوتات اسبورتيفا جوان غامبر"، اللذين يستخدمهما نادي برشلونة الإسباني، كإجراء تقشفي بسبب الجفاف، بحسب ما أعلن حينها مستشار العمل المناخي في حكومة كاتالونيا لإذاعة كادينا سير.
وبدأ العمل بالإجراء بدايةً من شهر كانون الثاني الماضي، بعد إعلان الحكومة الكتالونية الانتقال إلى "مرحلة ما قبل الطوارئ" في ظل الجفاف الذي يعاني منه الإقليم.
ويتعيّن على برشلونة "تعويض" تكلفة المياه التي تُستخدم في ريّ العشب في الملعب والمركز التدريبي، أو "الاستحمام في المنزل"، بحسب ما قال مستشار العمل المناخي، ديفيد ماسكورت.
وحذّر ماسكورت في حديثٍ لإذاعة "كادينا سير"، من استمرار فريق برشلونة "باستهلاك المياه بنفس المستويات الحالية"، مما يفرض عليه "التعويض".
وُيعدّ ملعب لويس كومبانيس، خامس أكبر ملاعب إسبانيا، وثاني أكبر ملعب في إقليم كاتالونيا، ويتّسع لـ60.713 متفرّجاً. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن بشار الأسد و "حزب الله".. تفاصيل مثيرة جداً قد لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
مفاجأة عن بشار الأسد و "حزب الله".. تفاصيل مثيرة جداً قد لا يعرفها كثيرون
12:00 | 2024-01-31
31/01/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "دانييلا" و"حيان" منخفض رابع سيضرب لبنان.. هذا موعده
Lebanon 24
بعد "دانييلا" و"حيان" منخفض رابع سيضرب لبنان.. هذا موعده
01:55 | 2024-02-01
01/02/2024 01:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تمنع إندلاع حرب في لبنان.. "عميد إسرائيليّ" يعلنها
Lebanon 24
خطوة تمنع إندلاع حرب في لبنان.. "عميد إسرائيليّ" يعلنها
16:12 | 2024-01-31
31/01/2024 04:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشفوا ما تلقاه إسرائيليون عن "حزب الله".. الأمر غير عادي!
Lebanon 24
إكتشفوا ما تلقاه إسرائيليون عن "حزب الله".. الأمر غير عادي!
11:38 | 2024-01-31
31/01/2024 11:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مشبوهة تصلُ إلى هواتفكم.. إقرأوا ما فيها واحذروها
Lebanon 24
رسالة مشبوهة تصلُ إلى هواتفكم.. إقرأوا ما فيها واحذروها
13:27 | 2024-01-31
31/01/2024 01:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:52 | 2024-02-01
بعد تعليق عدد من الدول تمويلها للأونروا.. الوكالة تحذر: سنوقف عملنا في هذا الموعد
10:30 | 2024-02-01
يهدّد حياة الصغار والكبار.. أميركا تتعامل مع وباء "خارج عن السيطرة" ما هو!؟
10:12 | 2024-02-01
"خطر جديد" يقرع حدود مصر.. ماذا في التفاصيل؟
10:11 | 2024-02-01
بايدن: نعمل من أجل سلام يضمن حل الدولتين
10:00 | 2024-02-01
كيف تحولت "المسيّرات" من رمز القدرة الأميركية إلى نقطة ضعف؟
09:57 | 2024-02-01
غالانت: الأونروا فقدت شرعيتها بشكلها الحالي
فيديو
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالأميرات.. فنان شهير يحتفل بزفاف ابنته ويتأثر لدى تسليمها لعريسها (فيديو)
02:35 | 2024-02-01
01/02/2024 17:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
Lebanon 24
يصغرها بسنوات.. تسريب صورة لحبيب إليسا السابق الذي أصيبت بسببه بالسرطان (فيديو)
02:00 | 2024-01-30
01/02/2024 17:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
01/02/2024 17:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24