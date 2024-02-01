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عربي-دولي
كيف تفرض الحرب في غزة تهديدات جديدة توسع رقعة الصراع؟
Lebanon 24
01-02-2024
|
14:00
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ذكر موقع "عربي 21" أنه من المستبعد تمكّن إسرائيل من قمع مقاومة حماس بشكل كامل وإبقاء قطاع غزة بأكمله تحت سيطرتها، وذلك بحسب ما جاء في تقرير نشره نشر موقع "نادي فالداي" الروسي عن الوضع المتوتر في الشرق الأوسط والذي سيظل على حاله على المدى القريب والمتوسط.
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ويضيف الموقع، أن "المعضلة الفلسطينية القائمة فجرت الشرق الأوسط مرة أخرى، وعليه، فإن الجولة المقبلة من المواجهة العسكرية الفلسطينية الإسرائيلية ستؤثر على الدول العربية الأخرى، وستؤدي إلى تفاقم حالات الصراع القائمة في المنطقة وتخلق نقاط توتر جديدة".
وتتلخص الأسباب الرئيسية في الهجوم الواقع في السابع من تشرين الأول في إصرار إسرائيل على إحجامها عن الموافقة على إنشاء دولة فلسطينية، فضلًا عن سلبية العالم الإسلامي والمجتمع الدولي ككل في العمل على تحقيق هذا الهدف.
وقد أدى "الهجوم الذي نفذته حماس إلى زيادة حادة في عدوانية القيادة الإسرائيلية وتعبئة المجتمع الإسرائيلي لدعم الأعمال العسكرية النشطة التي تقوم بها حكومة الحرب التابعة لبنيامين نتنياهو ضد حماس" وفقا للتقرير.
وتابع بأن "الرد غير المتناسب والقاسي من جانب إسرائيل أطلق العنان لحرب واسعة النطاق بغزة وأثار غضب وإدانة حادة من طرف الدول العربية والعديد من دول العالم".
وكان رد "منظمة حزب الله التي تبادلت الضربات الصاروخية مع جيش الدفاع الإسرائيلي في المناطق الحدودية، الأكثر حسمًا".
وفاجأ فتح جبهة جديدة للمواجهة مع إسرائيل الكثيرين، بحيث قصف الحوثيون في اليمن، كدليل على التضامن والدعم لحركة حماس، السفن التي تحمل بضائع لإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن بشكل منتظم.
وذكر الموقع أن "بقية الدول العربية، التي تدين تصرفات تل أبيب لا تريد الانسياق إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل، التي تتلقى مساعدة عسكرية فنية واسعة النطاق ودعما سياسيًا ودبلوماسيًا من واشنطن".
في الأثناء، سلطت الأحداث المحيطة بفلسطين الضوء على أهمية إيران ودورها المتزايد في الشؤون الإقليمية. وأعلنت إيران بعد ثورة 1979 أن أهداف سياستها الخارجية تتمثل في الترويج لإقامة دولة فلسطينية وتدمير إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من كل التهديدات والخطابات القاسية المعادية لإسرائيل، فإنها لم تقم إيران بعد بأي عمل عسكري جدي ضدها، كونها تدرك أن ذلك يحمل عواقب كارثية عليها، خاصة إذا دافعت الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل.
وذكر الموقع أن إسرائيل سوف تستمر في تنفيذ عملياتها العسكرية بدرجات متفاوتة من الشدة، ما سيحفز حزب الله على زيادة درجة المواجهة المسلحة مع إسرائيل، بتشجيع من طهران ما يزيد من حدة ونطاق القصف على أراضيه.
وأورد الموقع أن أحد المصادر المحتملة للتهديد الجديد لاستقرار المنطقة هو التدهور المحتمل في العلاقات الإيرانية الباكستانية بعد تبادل هذه الدول الضربات الصاروخية مؤخرًا.
وفي ختام التقرير؛ نوه الموقع إلى أن الوضع قد يتفاقم في المنطقة بسبب الاستعداد المعلن للخدمات الخاصة الإسرائيلية لمواصلة تنفيذ هجمات ضد أعضاء قيادة حماس الموجودين في بلدان أخرى، بما في ذلك، تركيا. ومع الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات التي وجهها رجب طيب أردوغان للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس، فإن مثل هذا الخطوة على الأراضي التركية يمكن أن تولد ردا انتقاميا.
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