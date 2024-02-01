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إقتصاد
الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة بـ50 مليار يورو لأوكرانيا
Lebanon 24
01-02-2024
|
08:12
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توصلت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، الخميس، حول مساعدة بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لمدة اربع سنوات لأوكرانيا، كانت مجمدة سابقا بسبب رفض رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.
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وكتب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال على منصة "إكس" عند بدء قمة استثنائية في بروكسل "الوحدة. اتفق كل القادة ال27 على مساعدة إضافية بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا كجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "هذا الاتفاق يضمن تمويلا مستقرا على المدى الطويل لأوكرانيا".
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بالاتفاق قائلا "من المهم جدا ان القرار اتخذ من قبل كل القادة ال27، ما يثبت مرة جديدة الوحدة القوية للاتحاد الأوروبي".
وأضاف في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أن رزمة المساعدات هذه "ستعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل" في البلاد.
من جهته قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال إن "كل صوت من أصواتكم يشكل مساهمة كبرى في نصرنا المشترك".
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتفاق يشكل "دليلا على تضامن ووحدة" الاتحاد الأوروبي وشكر الدول الاعضاء على تصويتها.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
إقتصاد
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